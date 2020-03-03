رشدى زكريا رئيساً للقابضة لمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، قراراً بتكليف الطيار محمد رشدي زكريا، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًأً للطيار أحمد عادل، الذى قام الوزير بتوجيه الشكر له على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه المنصب.
والطيار رشدي زكريا، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، هو قائد طراز ثقيل ( بوينج 777)، وشغل مناصب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران لللخطوط الجوية.
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