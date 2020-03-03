مصر | النقض تؤيد الإعدام والمؤبد على 3 متهمين بقتل راهبة ورجل أعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقض تؤيد الإعدام والمؤبد على 3 متهمين بقتل راهبة ورجل أعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهمين بقتل رجل الأعمال عبدالحليم النايض، والراهبة "إثناسيا"، والشروع في قتل آخر، على الحكم الصادر بإعدام أحدهم والمؤبد بحق اثنين آخرين.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بالإعدام شنقًا على متهم في القضية، والسجن المؤبد لاثنين آخرين.

كانت النيابة أحالت المتهمين فرحات عبدالسيد سالم الشهير بـ "فرحات جويدة"، ومختار جمعة هليل، وحسن دياب صابرة، وشقيق الأول "سالم"، غيابي، وذلك لاتهامهم بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية، وذخيرة.