مصر | "حلم الثراء السريع".. مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حلم الثراء السريع".. مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عامل مصرعه أثناء حفره تنقيبا عن الآثار بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل حال حفره تنقيبا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، إلى أنه حال حفر العامل للتنقيب عن الآثار بقطعة أرض، انهالت عليه الرمال ما أسفر عن مصرعه.

وتحفظت القوات على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.