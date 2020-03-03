مصر | النائب العام يمكن المضبوطين الوافدين من الطعن على الأحكام خارج دوائر الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يمكن المضبوطين الوافدين من الطعن على الأحكام خارج دوائر الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها.

وجاء ذلك تذليلًا لما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات أبرزها طول المدة المستغرقة في ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها، فضلًا عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل؛ كل ذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.