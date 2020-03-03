مصر | قطاع السجون يستقبل وفدًا من المراسلين الأجانب (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع السجون يستقبل وفدًا من المراسلين الأجانب (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، وفدًا ضم عددًا من مراسلى وكالات الأنباء الأجنبية، بالإضافة إلى مسئولي مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.
وزار الوفد، سجن النساء بالقناطر، حيث تفقدوا أوضاع النزيلات، وزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).
والتقى الوفد، عددًا من النزيلات، واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.
يأتى ذلك إستمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.