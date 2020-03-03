أخبار مصر | برنامج لتعليم "الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج لتعليم "الكتابة المصرية القديمة" في مكتبات مدارس المعاهد القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار برنامجا توعويًا عن "الكتابة المصرية القديمة" بالتعاون مع المدارس التابعة للمعاهد القومية.

وبدأ البرنامج منذ أمس الاثنين الموافق 2 مارس وينتهي يوم الأربعاء 25 مارس 2020، لطلاب المرحلة الإبتدائية.

وقالت رشا كمال مدير عام الإدارة أن هذا البرنامج هو استكمالا لمشروع المكتبات والذي استهدفت فيه الإدارة المكتبات العامة ومكتبات المدارس لربط الطلاب بالمكتبة المدرسية ودفعهم إلى الإطلاع والبحث العلمي.

وأشارت منى غريب مسئول ملف برامج الأطفال بالإدارة أن البرنامج يضم في مرحلته الأولى ثلاث مدارس تابعة للمعاهد القومية، ويشمل البرنامج ندوة عن الكتابة والكاتب في مصر القديمة ومكانته وتماثيله وخطوط اللغة المصرية القديمة خاصة الخط الهيروغليفى من خلال عرض تقديمي، ثم ورشة عمل لكتابة الطلاب أسماءهم بالخط الهيروغليفي داخل خراطيش حتى يتثني تعميم التجربة علي المدارس الحكومية.