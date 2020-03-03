أخبار مصر | رئيس تحرير جريدة الوفد: الاستعانة بمتخصصين لتوثيق تاريخ الحزب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس تحرير جريدة الوفد: الاستعانة بمتخصصين لتوثيق تاريخ الحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، بالاستعانة بمتخصصي التاريخ في الجامعات لتوثيق تاريخ الحزب؛ لأن البحث عن تاريخه في المراجع صعب جدًا، مشيرا إلى أنه لا يقوى على صناعة تاريخ الوفد غير العلماء المتخصصين في التاريخ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة توثيق تاريخ الوفد، المنعقد اليوم الثلاثاء، بعد تشكيلها تحت إشراف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وأكد زين الدين، أن وضع فيديوهات تراثية على قناة حزب الوفد على اليوتيوب هو جزء بسيط جدا من دور اللجنة، مشددا على ضرورة التفريق بين العمل الصحفي والبحثي.

وأشار، إلى وجود مقالات تضم وقائع غير موجودة في التاريخ وهي تحتاج تفريغ وتوثيق، فضلا عن ضرورة عقد جلسات استماع، واستضافة المتخصصين من أساتذة الجامعات، وكبار السن من الوفديين.