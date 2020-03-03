أخبار مصر | عضو الهيئة العليا للوفد: لجنة توثيق تاريخ الحزب ممتدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الهيئة العليا للوفد: لجنة توثيق تاريخ الحزب ممتدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكاتب الصحفي طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن لجنة توثيق تاريخ حزب الوفد ممتدة وليست منعقدة لعمل لحظي ثم تنفض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة توثيق تاريخ الوفد، المنعقد اليوم الثلاثاء، بعد تشكيلها تحت إشراف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

واقترح تهامي، ضرورة وجود جدول زمني لإظهار جزء من الإنتاج شهريًا، موضحًا أن شكل الإنتاج يكون طرح أو كشف معلومة جديدة أو الاستماع لعائلة وفدية أو عقد جلسات استماع، وإظهار ذلك للرأي العام.

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وشدد تهامي على ضرورة التعامل مع المسألة باعتبارها عملية متشابكة، والتدقيق الجيد لتاريخ المواقف باليوم والساعة، والتأكد من صحة الموقف، ولا بد من تدقيق عملية الاستماع.

وأشار، إلى ضرورة التنويع أثناء جمع الوثائق التاريخية بين المواقف والأحداث وحتى الطرائف، لافتا إلى أنه استمع مع وفديين عن مواقف طريفة مع مصطفى باشا النحاس، مع ضرورة التأكد من حدوثها.

وأكد تهامي، ضرورة الفصل بين مرحلة العمل قبل ظهور الإنتاج وما بعد ظهور الإنتاج، لأن كل منهما له آليات مختلفة ولا بد من تحديدها، مع ضرورة الفصل بين العمل البحثي وسيطرة العمل الإعلامي والصحفي.