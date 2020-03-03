أخبار مصر | "المعاشات والنوادي".. أبرز إنجازات نقيب المحامين سامح عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المعاشات والنوادي".. أبرز إنجازات نقيب المحامين سامح عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقابة المحامين، واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر، ومع اقتراب انتخاباتها يوم الأحد 15 مارس الجاري، وسط منافسة قوية مقارنة بالسنوات الماضية، ترصد "الخليج 365"، إنجازات المجلس السابق للنقابة برئاسة سامح عاشور، على النحو التالي:

- تطوير مبني نقابة المحامين.

- رفع قيمة المعاشات إلى 3 آلاف جنيه.

- زيادة قيمة مشروع العلاج للمحامين.

- التعاقد مع مستشفيات متميزة.

- تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين بالمهنة.

Advertisements

- وضع حجر الأساس لنادي رياضي للمحامين بالتجمع الخامس.

- وضع حجر الأساس الأكاديمية المحاماة بأكتوبر.

- إنشاء نادي محامين بأسوان.

- إنشاء معاهد المحاماة على مستوى المحافظات لرفع المستوى المهني للمحامين

- تخصيص مكتبة قانونية إلكترونية مجانا للمحامين.

- إقرار تسهيلات في الحصول على مجموعات كتب قانونية أو تاسيس مكتبة قانونية