أخبار مصر | نقيب المحامين يعتمد كيانا شبابيا باسم "لجنة الدفاع والأمن القومي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يعتمد كيانا شبابيا باسم "لجنة الدفاع والأمن القومي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، تكتا شبابيا جديدا تحت اسم "لجنة الدفاع والأمن القومي".

وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي الأمني والاستراتيجي والقانوني والدستوري بمشاركة شيوخ وكبار المحامين بما يعود على النقابة بخلق وإعداد جيل من شباب المحامين قادر على إفادة الوطن والمجتمع، كما تهدف إلى تأهيل شباب المحامين على القيادة والإدارة بالتعاون مع النقابة ومؤسسات الدولة المختلفة.

يأتي ذلك، في إطار حرص "عاشور" الدائم على لقاء شباب المحامين بشكل دائم والتعرف على وجهة نظرهم فيما يتعلق بشئون النقابة والاستماع إلى مشاكلهم لحلها.

