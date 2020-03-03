أخبار مصر | عاجل.. قرار مهم من محافظ القاهرة بشأن عقار بولاق المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم من محافظ القاهرة بشأن عقار بولاق المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار بولاق أبو العلا، وبيان مدى تأثرها من السقوط الجزئي الذي تعرض له العقار.

كما قرر إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض لخطورته، مؤكدًا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن السقوط الجزئي فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث السقوط الجزئي للعقار.

كانت غرفة العمليات المركزية في محافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بسقوط جزء من عقار يقع فى حي بولاق أبو العلا شارع نصر الدين الشيخ، أثناء تنفيذ المالك قرار الهدم رقم 16 لسنة 2019 الصادر من حي بولاق أبو العلا.