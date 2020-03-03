أخبار مصر | عاجل.. قرار مهم من محافظ القاهرة بشأن عقار بولاق المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم من محافظ القاهرة بشأن عقار بولاق المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار بولاق أبو العلا، وبيان مدى تأثرها من السقوط الجزئي الذي تعرض له العقار.
كما قرر إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض لخطورته، مؤكدًا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن السقوط الجزئي فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث السقوط الجزئي للعقار.
كانت غرفة العمليات المركزية في محافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بسقوط جزء من عقار يقع فى حي بولاق أبو العلا شارع نصر الدين الشيخ، أثناء تنفيذ المالك قرار الهدم رقم 16 لسنة 2019 الصادر من حي بولاق أبو العلا.
وتبين أن العقار يتكون من طابق أرضي و4 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار، مما أسفر عن حالة وفاة واحدة مالك العقار، وإصابة أحد السكان.
وانتقل نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس الحي ورجال الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتم قطع المرافق عن العقار "المياه والكهرباء".