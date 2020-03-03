شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن نتيجة تحاليل 1447 مشتبهًا بإصابتهم بـ«كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء تحاليل لـ1447 مشتبهًا في إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين اللذين تم الإعلان عنهما مسبقًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، بمقر السفارة المصرية بالصين، لاستعراض التقرير المحدث بشأن الوضع في مصر لفيروس «كورونا».

وأوضحت الوزيرة أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

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وأضافت «زايد» أن الحالة الثانية لشخص أجنبي، تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرًا إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وتم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين له، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية حيالهم، وتزويد مقر عمله بعيادات للمسح الطبي.

وأكدت الوزيرة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» بجميع المحافظات سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأشادت «زايد» بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية الشعب الصيني وأبناء الشعوب الأخرى وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها من أهم العوامل التي ساهمت في تقليل نسبة انتشار الفيروس بالعالم.

وتهيب وزيرة الصحة بكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.