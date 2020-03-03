شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة في يونيو 2020.. ومعدل البطالة 7.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء محاضرة حول رؤية استراتيجية للعمران في مصر، ضمن الموسم الثقافي للجامعة في العام الدراسي 2019 / 2020، وذلك بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد الخشت، على انشغاله الدائم بتقديم رموز وشخصيات بارزة خلال الموسم الثقافي ليقوموا بتوعية الطلاب وإعطائهم نماذج ناجحة يتخذونها قدوة لهم في مختلف المجالات، والإطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، وإطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.

ووجه الخشت، الشكر لوزير الإسكان على مساعدته للجامعة للتغلب على المشكلات التي واجهتها في مشروعاتها خاصة مشروع الإسكان الذي قابلته عثرات شديدة خلال السنوات الماضية سواء على مستوى الغرامات أو التاخر في التعاقدات التي كادت أن تصل بهذا المشروع للإيقاف تمامًا.

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يتشرف بوجوده في جامعة القاهرة لكونه أحد خريجيها وأحد أساتذتها قبل الإنتقال للعمل بوزارة الإسكان، مؤكدًا أهمية دور جامعة القاهرة وأساتذتها في كافة المجالات.

وأوضح وزير الإسكان، أن رؤية التنمية العمرانية في مصر كانت أول المهام التي كلف بها عندما بدأ عمله بالوزارة وإعداد المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية في مصر في عام 2009، مشيرًا إلى أن العمران الذي يتحدث عنه اليوم مع الطلاب ليس البناء بل كل الأنشطة البشرية الموجودة ضمن المفهوم العمراني، وأن هناك فرقًا بين العمران والمعمار.

وأكد الجزار، أنه عزمنا على إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة تواجه مصر تتمثل في أن 6% من المعمور المصري أصبح غير قادر اقتصاديًا على إعانة القانطين وغير قادرين على توفير سبل الحياة الكريمة لهذا العدد، كما أكد الوزير، أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر كان يهدف لمضاعفة المعمور المصري ويقيس 14% من مساحة الجمهورية، وانتهت الدراسة إلى أن 34% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون محددات، مشيرًا إلى أن التغلب على هذا التحدي كان يستلزم وضع بعض المؤشرات مثل التركز السكاني.

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وأوضح الجزار، أن معدل البطالة في مصر الآن 7.5% بعد أن كان 14% سنة 2009، بينما كان معدل الفقر عند بدء العمل 34%، لافتًا إلى أن دراسة الجوانب المختلفة ومناطق الفقر على مستوى الدولة انتهت إلى ضرورة وجود محاور للتنمية الاقتصادية تنقسم إلى 11 محور عرضي، و6 محاور طولية، تمحورا حول شبكة الطرق القومية التي يتم تنفيذها حاليًا.

وأضاف وزير الإسكان، أن شبكة الطرق القومية وقعت عليها قبل عرضها على القيادة السياسة ووضعنا مرحلتين لتنفيذ شبكة الطرق وما تم الانتهاء منه كان مدته الزمنية المحددة له الانتهاء منه في عام 2032.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أن مصر سوف تكون خالية من العشوائيات غير الآمنة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بتطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب وتقوم برفع كل مستوي العمران لكي يحقق الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، لإن الدولة تنظر لجميع المواطنين على حد السواء وتعمل على إعطاء كل مواطن حقه.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير نوعية وجودة الحياة داخل العاصمة الإدارية بغض النظر عن المستوى الاقتصادي وتوفر بداخل العمران الحضري أماكن للتنزه والأنشطة المختلفة بدون تكاليف مرتفعة، كما تقوم الدولة حاليًا بتطوير مثلت ماسبيرو ومشروع تطوير مجري العيون، حيث تم توفير عدد 1008 وحدة سكنية لقاطني هذه المنطقة في مدينة بدر لإن نشاط الجلود التي يعمل بها سكان مجرى العيون تم نقله إلى منطقة الروبيكي ببدر، وبالتالي تم نقل السكان بجانب أماكن عملهم.

وتابع وزير الإسكان، أنه في إطار مشروع الدولة في الإسكان الاجتماعي تم الانتهاء من 600 ألف وحدة، وتم تسليم 400 ألف وحدة، وهناك 200 ألف وحدة قيد التسليم، والدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين في هذا المشروع يتراوح ما بين 5 إلى 40 ألف يتم إسقاطه من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى أوجه دعم أخرى غير مباشرة والتقسيط يكون على 20 عامًا بفائدة تتراوح ما بين ٥ إلى ٧%.

وعلًّق الدكتور محمد الخشت، على كلمة وزير الإسكان، حيث قال إن الوزير في كلمته قام بربط العمران بالتحضر وبالتنمية الشاملة وبالعدالة والديمقراطية وأن أفكاره تمركزت في 3 محاور، وهي أن مفهوم العمران ليس مجرد بناء المساكن والطرق، لكنه مرتبط بالأنشطة المختلفة، مضيفًا أن حديثه عن فقه الأولويات ومفهوم التحضر مهم، وأن ثقافة العشوائيات تحتاج إلى تغيير نمط الحياة والسلوكيات.

وتم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة في ختام اللقاء من الحضور مع وزير الإسكان حول مشروعات الدولة وأهمها مشروع الإسكان الاجتماعي والعاصمة الإدارية الجديدة والتخطيط للمدن الجديدة والجيل الرابع، كما تم تكريمه باعتباره خريجًا من أبرز خريجي جامعة القاهرة.