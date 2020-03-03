شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أولى جلسات محاكمة 15 صيادًا في «انفجار مركب برأس غارب» لـ24 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنح رأس غارب بالبحر الأحمر، تأجيل محاكمة 15 صيادًا في حادث انفجار مركب صيد واصطدامه بخط بترولي في رأس غارب لجلسة 23 مارس الجاري، لإعلان المتهمين بالقضية، وذلك باتهامات صيد كائنات بحرية بمنطقة محمية طبيعية ومزاولة مهنة الصيد بدون الحصول على بطاقة صيد من الجهة الإدارية المختصة والتسبب بالإهمال في إتلاف خط الغاز المملوك لشركة السويس للزيت.

كانت نيابة رأس غارب بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قد قررت إحالة 15 صيادًا للمحاكمة الجنائية عقب انفجار مركب صيد بمنطقة رأس البحار في رأس غارب بالبحر الأحمر، والتي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين نتيجة اصطدام المركب بخط غاز أسفل قاع البحر ما أدى لوقوع الحادث.

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وتضمنت مذكرة الإحالة استبعاد تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المتهمين الناجين من المركب لعدم توافر أركانهما، وقررت النيابة بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة 15 متهمًا للمحاكمة باتهامات صيد كائنات بحرية بمنطقة محمية طبيعية ومزاولة مهنة الصيد بدون الحصول على بطاقة صيد من الجهة الإدارية المختصة والتسبب بالإهمال في إتلاف خط الغاز المملوك لشركة السويس للزيت.

باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة شريف أسامة، رئيس نيابة رأس غارب، أنه بتاريخ 3 ديسمبر الماضي وردت معلومات لمكتب أمن حرس الحدود باحتراق وغرق مركب الصيد «الأمير عمر» بمنطقة رأس البحار، فانتقلت قوة أمنية وتبين قيام مركب إنقاذ بإخراج 16 فردًا من مستقلي المركب المحترقة وانتشالهم من المياه، حيث كان يستقلها 19 شخصًا لقى أحدهم مصرعه، وأصيب 8 آخرين، وفقد آخر في المياه، ثم تم العثور على جثته طافية فيما بعد، أثناء إجراء المعاينات.

واستمعت النيابة لأقوال مدير عام مساعد هندسة البترول بشركة السويس للزيت «سوكو»، والذي قرر أنه تم إخطاره باصطدام مركب «الأمير عمر» بخط الغاز المملوك للشركة ما أدى لحدوث كسر به وتسرب الغاز والذي تسبب في وقوع الانفجار واحتراق المركب، ما دعا الشركة لإيقاف خط الغاز المغذي لمنصة الإنتاج وجميع الآبار بمنطقة رأس البحار.

قال المصابون والناجون خلال الحادث إنهم أثناء قيامهم وزملائهم برحلة صيد رسا القارب بمنطقة رأس البحار بالقرب من جبل الزيت، وقاموا بطرح شباك الصيد بالمياه، وأثناء جمعها بالونش المثبت أعلى المركب فعلقت الشبكة بإحدى خطوط البترول الموجودة بالقاع ما تسبب في حدوث الانفجار وأدى للإصابات التي لحقت بهم ووفاة 2 منهم، وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني عدم وجود خلفيات تخريبية متعمدة حول الواقعة أو انتماء أي من مستقلي المركب لجماعة أو تنظيم يمثل تهديدًا للدولة.