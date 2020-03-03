شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم سمرقند يمنح شيخ الأزهر «المواطنة الفخرية»: «خير من يمثل المدينة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن حاكم مدينة سمرقند بأوزباكستان، بابور أبلاكولوف، منح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صفة «مواطن فخري» لمدينة سمرقند، وذلك بعدما صدق على القرار مجلس النواب ورئيس جمهورية أوزباكستان.
وقال حاكم سمرقند، خلال مؤتمر دولي بعنوان: «الإمام أبومنصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر»: «إن شيخ الأزهر خير من يمثل سمرقند، وهذا تكريم لجهود فضيلته في نشر سماحة الإسلام والاعتدال والتسامح الديني، ونشر الفكر الوسطي في ربوع العالم، وتدعيم الروابط المصرية الأوزباكية».
من جانبه، هنأ الدكتور رستم قاسموف، مستشار رئيس جمهورية أوزباكستان، شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو الرابع خلال الخمسين عامًا الأخيرة، مشيرًا إلى أن منح هذا اللقب لشيخ الأزهر جاء إثر مبادرة للنشطاء والعلماء والباحثين في مدينة سمرقند، وبموجب قرار مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
جاء هذا التكريم خلال مشاركة شيخ الأزهر في المؤتمر العلمي «الإمام أبومنصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر»، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الإمام الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحّة في العصر الحالي.
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