شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شعبية وعسكرية لشهيد القوات المسلحة بقريته في الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم سعد الفرماوي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، نائبًا عن المحافظ الدكتور أيمن مختار، الثلاثاء، جنازة عسكرية وشعبية للشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بمسقط رأسه بقرية كفر ميت فارس، التابعة لمركز بني عبيد، والذي استشهد، في شمال سيناء.

شارك في صلاة الجنازة والتشييع الآلاف من الأهالي، وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب والإخوان، مطالبين بالقصاص لدم الشهيد وزملائه.

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وحرص السكرتير العام ومرافقوه على تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، وتلقي واجب العزاء مع أسرته وعائلته.

وقدم السكرتير العام واجب العزاء إلى أشقاء الشهيد، ونقل خالص عزاء الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى أسرته وأهالي قريته.

وأكد أن الشهيد في منزلة عند الله هي من أعظم المنازل، وأنه رمز للفخر والعزة، لأنه استشهد وهو يدافع عن تراب مصر وشعبها لننعم نحن بالأمن والسلام.

وقال السكرتير العام: «قواتنا المسلحة مستمرة في المضي قدمًا نحو محاربة الإرهاب والقضاء عليه في كل شبر داخل أرض الوطن، وإننا جميعًا على استعداد تام لنقدم أرواحنا فداءً لأمن واستقرار مصر».

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية

تشييع جنازة الشهيد المجند إسلام محمد بدير شعبان بكفر ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية