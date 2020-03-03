شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات التوزيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تركيب 180 ألف عداد ذكي في إطار مشروع التحول إلى الشبكة الذكية، وتركيب ما يزيد عن 8.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما يجري العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على سبع مراحل تغطي كافة أنحاء الجمهورية حتى عام 2025، حيث تم البدء حالياً في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي 15 مركز تحكم، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2020، بالإضافة إلى 3 مراكز تحكم بالتعاون مع الجايكا اليابانية، ومن المتوقع أن يتم البدء في التنفيذ قبل نهاية 2020.

وأضاف «شاكر» خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع «تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030» بحضور مارتن نويسل مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة، أن تنظيم هذه الورشة تأتي لتعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالخدمات في مراكز الخدمة والتحول الرقمى للخدمات تماشياً مع رؤية مصر 2030 وذلك لمواجهة الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية المستمر، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد إستهلاكها وخفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ألمانيا الإتحادية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي يأتي في القلب منها التعاون من خلال اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE).

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وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء المصري يعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 1.5 مرة عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

كما يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ خطة طموحة لتدعيم والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء، تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض وتتضمن تركيب 13744 محول وكشك، وتركيب 6983 لوحة توزيع على الجهد المتوسط والمنخفض، وتنفيذ حوالي 65205 كم موصلات وكابلات على الجهد المتوسط والمنخفض.

وإنشاء 223 موزع على الجهد المتوسط، إلى جانب تركيب 291817 عامود على الجهد المتوسط والمنخفض وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للخطة ما يزيد عن 99% حتي الأن، ومقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة في يونيو 2020.

كما أكد «شاكر»، أن استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف إلى تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.