شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية ببني سويف يشيّعون جثمان شيخ بالتصفيق: «النعش طاير».. و«الأوقاف» ترد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع أهالي قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، جثمان شيخ معهد أزهري بالمعاش بالتصفيق والتكبير، وترديد الأناشيد والأذكار الدينية، مساء الإثنين، وسط رفع الرايات الخضراء والصفراء والحمراء، حتى أقدم الأهالي على تشييد مقبرة لدفن المتوفى وتجهيزها خلال ساعتين، اعتقادا منهم بأن النعش رفض التوجه إلى المقابر العادية، وتوجه بهم إلى جوار مقام عمه شيخ الطريقة البيومية.

قال محمود سليمان، من أبناء قرية حاجر بني سليمان: «جميعنا نشهد بتقوى الشيخ عبدالله جاد، والذي وافته المنية، أمس، حيث إنه كان حافظًا للقرآن الكريم، وأنه عقب الانتهاء من الغسل والتكفين وأثناء توجه أهالي القرية بالنعش لدفنه في المقبرة الخاصة به بالقرية، رفض النعش ذلك، وتوجه بالمشيعين تجاه المقام الذي دفن به عمه، والذي كان أحد مشايخ الطريقة البيومية، ثم توقف النعش بجواره، وهنا قرر الأهالي تشييد مقبرة له بمشاركة أغلب أهالي القرية».

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وأضاف «سليمان»: «أهالي القرية كانوا يرددون (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وسط تهليل وتكبير وذكر لله، بالإضافة إلى أن كل من حمل النعش من أهالي القرية يقولون (النعش طاير)».

فيما أكد محمد سالمان، أحد أهالي القرية، إن الشيخ عبدالله ولي من أولياء الله مثل عمه، وأنه أثناء محاولة نقل نعش المتوفى إلى المقبرة الخاصة به، توجه النعش بهم إلى مقام عمه ووقف بجواره، وهنا قرر الأهالي الحفر وبناء مقبرة له ودفنه بها».

وقال وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، الشيخ محمد محمود أبوحطب: «من تعاليم ديننا الصمت في ثلاثة أشياء أولها تشييع الجنازة، فلا يصح التصفيق أو التهليل أو الأحاديث الجانبية، إضافة إلى أنه لم يرد في القرآن أو السُّنة ما يطلق عليه (طيران نعش) أو أن النعش يقود المشيعين، وإلا كان أولى أن قاد نعش سيدنا ونبينا محمد المشيعين، مؤكدا أن ما ورد في الأحاديث هو التعجيل بالدفن».

تشييع جثمان شيخ معهد أزهري بالمعاش في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف