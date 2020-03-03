شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان ميدان التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء أعمال تطوير الميدان التي تنفذها شركة المقاولون العرب، استعداداً لاستقبال الحدث الهام والخاص بإحتفالية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط، والتى يتابع كافة تفاصيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء .

Advertisements

كما أكد محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير والتي ينفذها حي غرب مع استكمال توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير بما يتناسق مع روح الميدان وطبقاً لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير لإظهاره مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير بداية من باب المتحف المصري والحدائق الموجودة بالميدان، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء هشام خشبة رئيس حي غرب وعدد من قيادات المحافظة.