شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يكشف سبب عدم حضوره عزاء مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، سر غيابه عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، الثلاثاء الماضي.

وقال ساويرس، ردًا على سؤال أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن سبب عدم ذهابه إلى عزاء مبارك: «كنت مسافر للأسف».