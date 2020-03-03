شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يصدر تقريره الأسبوعى تحت عنوان "مقتطفات تنموية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، العدد الجديد من تقريره الأسبوعى "مقتطفات تنموية" والذى يسرد فى 8 فصول، عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن المحلى والدولي.
وتناولت الإصدارة مجموعة من الاتجاهات العالمية والمحلية، والمفاهيم التنموية، والمؤشرات الاقتصادية، كان أبرزها تفكير الوفرة واقتصاد السوق الاجتماعى والتفكير التأملى وأسواق السلع وأسواق المال وأداء الاقتصاد الكلى وأسواق النقد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض مسبقا الإصدار الثانى من التقرير الأسبوعى "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذى يسرد فى 8 فصول عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولى والمحلي.
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