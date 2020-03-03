شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع حالة مصرى سقط من الدور التاسع أثناء عملة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، على مدى أكثر من 9 أشهر، حالة الشاب المصرى "حافظ.م.م.أ.س" من الدقهلية قرية مشلا ميت غمر، الذى سقط من فوق بناية بالدور التاسع بإمارة الشارقة فى أثناء عمله كنجار مسلح لدى إحدى شركات المقاولات، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، طبقا لتوجيهات الوزير مع مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى حالة المصرى المصاب أولا بأول، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل، حيث وصفت حنان شاهين الملحق العمالى بأبوظبى حالة المواطن الصحية أنها بدأت تتحسن ببطء، وتم إبلاغ شقيقة بوجود بلاغ ضد "حافظ" من الكفيل بالهروب رغم علمهم بحالته وأنه محجوز بالمستشفى.

و قام الملحق العمالى بالتواصل على الفور مع الكفيل واتضح وجود مشكلة لديه فتم الإبلاغ عن كل من على كفالته بالخطأ وتم التأكيد عليه إنهاء الأمر معه، وتم الاستجابة والغاء البلاغ، وأبدى شقيق المصاب رغبته فى العودة بأخيه لأرض الوطن، ولكنه يخشى عدم استمرار المقاول "إبراهيم.ع.أ" فى تحمل مصاريف العلاج.

وقام المكتب العمالى بالتواصل بالمقاول الذى تعهد بأرسال مبلغ خمسون ألف جنيه فورا لأهله فى مصر، وقبل سفره تم التأكيد على وصول المبلغ وصورة من تحويل المبلغ، فضلا عن تعهده بإرسال نفس المبلغ وعلى دفعات لاستكمال العلاج، وذلك لحين تمام شفاؤه، فضلا عن قيامه بحجز تذكرة طيران للمصاب وشقيقة للقاهرة، وتم السفر المصاب ودخوله الطائرة بالكرسى المتحرك طبقا لتعليمات الطبيب وبالفعل تم وصولهم لأرض الوطن.