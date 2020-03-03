شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: كلام الحب بين المخطوبين مباح بشرط عدم التجاوز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خطيبى بيقول كلام حب وأنا أقوله في الفترة دي لا يجوز هذا الكلام ومازال يكرره وأن لا أعرف أرد فماذا أفعل؟"، ورد هذا السؤال إلى الشيح أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الالكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذى أجرته دار الإفتاء المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال وسام: "الكلام إذا كان في حدود العفاف وعدم التجاوز فهو مباح أما إذا تجاوز الكلام أكثر من ذلك فعليك أن تمنعيه ومرة مع أخرى سيمتنع عن ذلك".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت خلال بث مباشر سابق عن سؤال نصه: "هل فى الإسلام مدة معينة لفترة الخطوبة؟"، حيث قالت: "الأصل أنه ليس هناك فترة محددة للخطوبة وإنما الأمر يتعلق بالظروف والأحوال والأعراف والتقاليد فى كل بلد، ولكن يجب أن نراعى ألا تقل فترة الخطوبة عن مدة لا يتفهم فيها الخطيب مخطوبته أو العكس، فلابد من فترة تسمح للفهم وقراءة الآخر، كما أنه يجب ألا تكون طويلة يترتب عليها أضرار".

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وتابعت دار الإفتاء المصرية: "كما يجب أن راعى فى ذلك الاحتشام والوقار كوجود المحرم، لأن الخاطب أجنبى عن خطيبته فالخطوبة ليست زواجا وإنما هى وعد بالزواج ولا يترتب عليها أحكام الزواج".

كما أجابت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه :"هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟، حيث قالت دار الإفتاء :"الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى أن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذى يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أى أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ فى كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها فى زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه".