شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: استرداد تكاليف رحلات العمرة يحتاج وقتا والرد الفورى تظلم الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن عملية استرداد المعتمرين لمستحقات رحلات العمرة التى توقفت فى 27 فبراير الماضى بناء على قرار تعليقها من قبل السعودية خوفا من فيروس كورونا، ستحتاج إلى بعض الوقت لحين حصول شركات السياحة على مستحقاتهم من الجانب السعودى، لافتا إلى أن المطالبة بالرد الفورى لقيمة الرحلات هو ظلم واضح للشركات التى قد تعرضها للتعثر.

وأوضح عاصم أن شركات السياحة تقوم بعدة إجراءات تسبق مرحلة الحصول على تأشيرة العمره لعملائها، حيث أن الحصول على التأشيرة هى المرحلة الأخيرة السابقة للسفر، يسبقها قيام الشركات بسداد قيمة الإقامة بالفنادق بالكامل فى مكة والمدينة وسداد قيمة تذاكر الطيران و قيمة النتقالات الداخلية بالمملكة، وبالتالى عند المطالبة بالرد الفورى لمدفوعات المعتمرين التى قامت الشركات بتحويلها يؤدى إلى مشكلات لا مبرر لها.

وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية جهاز حماية المستهلك بالتعاطى مع شركات السياحة - التى يعمل بها مئات الآلاف من المواطنين - بصدر رحب وأن يتفهم طبيعة العمل للشركات، وأن الشركات جميعها أحرص ما يكون على الحفاظ على العلاقات الطيبه مع عملائها وعدم الدخول مع العملاء فى أى نزاع.

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ودعا عاصم الجهاز لإصدار مايفيد حفظ حقوق المعتمرين لدى الشركات، وإمهال الشركات المهلة المناسبة لاسترداد المدفوعات التى تم تحويلها للخارج بل ومعاونتها وفى تذليل أية عقبات قد تواجهها.

ونوه إلى أن ما صدر عن الجهاز برد فورى لمدفوعات المعتمرين لدى الشركات والتهديد بتحويل الشركات للنيابة، آمر افتقد للدراسة المتأنية لوضع الشركات، ولكل جوانب المشكلة لأن المواطن وكذلك الشركات هم فى النهايه مصريين ويجب أن يتمتعوا جميعاً بالحماية، لأن القرار أضر بالشركات بشكل كبير.

وكانت غرفة الشركات قد أكدت ان الشركات هي الأحرص علي مصالح المعتمرين باعتبارهم عملائها وخير سفير ودعاية للشركات السياحية بين جموع المواطنين، وأشارت الي حرص الشركات أيضا علي اعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار السلطات السعودية بوقف رحلات العمرة مؤقتا حرصا علي سلامة المعتمرين.

وقالت الغرفة إن الشركات تتلقي طلبات باسترداد المستحقات وهناك طلبات أكثر من المواطنين بعدم استرادا المستحقات وتركها لحين عودة الرحلات والسفر لاداء العمرة ثقة فى شركات السياحة، وشددت علي انه سيتم خلال ساعات تحديد آلية واضحة وسهلة لإعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين مشيرا إلى أنه لا توجد آى شكاوى من شركات السياحة فى هذا الشأن.