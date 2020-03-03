شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة تخدم مشروع تنمية قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن العاصمة الإدارية الجديدة جزء من المخطط الاستراتيجيى القومى، موضحا أن اختيار الموقع لاستخراج الأنشطة المرتبطة بالمال والأعمال من القاهرة وتكون على قرب من البؤرة التنموية من مشروع تنمية محور قناة السويس لخدمة التنمية .

وأضاف الجزار خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران فى مصر لمنعقدة الآن فى جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، استراتيجية تنمية سيناء ترتكز على التحرك من الغرب إلى الشرق ومن الشمال للجنوب وبالتالى باكورة التنفيذ فى استراتيجية التنمية مدينة اسماعيلية الجديدة وبور سعيد الجديدة وكذلك بئر العبد الجديدة.

وتابع وزير الإسكان أن هناك بالفعل مدينة بئر العبد وقادرة على استيعاب المواطنين ونعانى من أمراض العزلة الاجتماعية والتقوقع والتوغل للفكر، حتى يتم إدخال فكر جديدة بأن هناك أماكن للتجمع وانه لا فرق بيننا فى الجنس والهوية ومن حقنا نسكن فى أى مكان بمصر وأرض مصر لكل المصريين ونشأة عمران جديد بثقافة العمران الجديد والسكن بشكل مجتمعى.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار أن سياسة العمل فى الوزارة تعلم وفقا لثلاث محاور وهى الدعم للطبقة الأخيرة، وسياسية المساندة للطبقة الوسطى والسياسة الأخيرة الاتاحة للطبقة العليا وبالتالى يجب إتاحة المكان الذى يتناسب معهم ولا يوجد فى الارض ولا نزلت من السماء ما يطلق عليها المساواة وانما يوجد عدالة وهو ما نقوم به فى الاستراتيجية ذات لثلاث سياسات إتاحة للغنى حتى نتمكن من دعم الفقير بينما لو تم طبيب السياسة الأحادية الدعم فقط ستتوقف .

وأكد وزير الإسكان أن سيتم التشغيل التدريجى بأبراج العاصمة الإدارية الجديدة فى المركز المالى والإدارى فى 30 يونيو القادم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 22 ألف وحدة سكنية أيضا.

ودعا الدكتور عاصم الجزار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتنظيم زيارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان إلى العاصمة الإدارية الجديدة تضم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على ما تم إنجازه فى المشروع .