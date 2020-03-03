شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تبدأ خطة التوعية والوقاية من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظات مصر المختلفة تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات.

ففى جنوب سيناء، تم إجراء محاضرات توعية لطلاب مدرسة الفريق غالى الإعدادية ومدرسة الشهيد محمد الدرة بأبو زنيمة، وفى السويس عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بقيادات المحافظة ومسئول مديرية الصحة، للتنسيق حول اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية بفيروس "كورونا".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة فيروس "كورونا" فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم توجيه المحافظات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة فيما يخص الوقاية ومكافحة الفيروس وتعزيز قدرات المحافظات والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يومياً .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التوجيهات التى أصدرها للمحافظات تتضمن قيامهم بالتنسيق المستمر مع مديرية الشئون الصحية والمتابعة الدورية لتداعيات الموقف والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة، والمتابعة المستمرة لكافة التقارير اليومية الصادرة عن وزارة الصحة وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

وطالب شعراوى، من المحافظات بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته فى حالة الطوارئ، وتفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، وتفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة .

كما وجه شعراوى، المحافظات بتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس ووضع خطة للمرور للمحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة والمستشفيات واتخاذ أعلى درجات الوقاية باستخدام الإمكانيات المتاحة، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتفعيل دور المدارس وكذا التنسيق مع الجامعات لنشر الوعى الثقافى بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة تفعيل دور رجال الدين والكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا والأعراض والإرشادات الواجب إتباعها لتلافى الإصابة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى للتوعية وإعداد منشورات لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها فى الأماكن المزدحمة .

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ووجه شعراوى، المحافظات بضرورة المتابعة الدورية لتداعيات الموقف والمشاركة فى غرفة عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء المنعقدة بشأن فيروس الكورونا ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات التى تم تحديدها فى كل محافظة فى حال الضرورة ، والتوعية المستمرة للمواطنين باستخدام الإعلام المرئى والمكتوب والمسموع بالمحافظة وعلى صفحات التواصل الإجتماعى .

وقال شعراوى، إن الوزارة أوصت باتخاذ مجموعة من التوصيات منها ضرورة نشر الوعى الصحى بمرض الكورونا فى المدارس والجامعات، وإعداد خطة مرور دورية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على الأماكن المزدحمة وأماكن التجمعات للتوعية والكشف العشوائى والتأكد من عدم وجود حالات إصابة ، مع قيام وزارة الصحة بإعداد ملصقات توضح أسلوب نقل العدوى وإجراءات الوقاية منه وتوزيعها، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع كافة المحافظات وقيام مديريات التربية والتعليم والثقافة بتوزيعه ونشره على كافة المدارس والجامعات والأماكن المزدحمة بنطاق المحافظة .



توعية التلاميذ بطرق الوقاية من كورونا



توعية التلاميذ بطرق الوقاية



توعية الطلاب فى المدارس



حملات التوعية بفيروس كورونا فى المحافظات



حملات التوعية فى المعاهد الأزهرية



حملات توعية للطلاب لمواجهة فيروس كورونا



حملات توعية للموظفين



محافظ السويس خلال الاجتماع



محافظ السويس خلال لقاء قيادات المحافظة



منشورات تعريفية بطرق الوقاية من كورونا