شاهد.. أحدث صور لتطوير ميدان التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، صورا لأحدث أعمال التطوير بميدان التحرير وطلاء مجمع التحرير باللون الأبيض. وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد تفقدا أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير . ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسرعة نهو أعمال تطوير الميدان التي تنفذها شركة المقاولون العرب وذلك استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات . من جانبه أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على سرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير والتي ينفذها حي غرب مع استكمال توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير بما يتناسق مع روح الميدان وطبقاً لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير لإظهاره مضاءً بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان Advertisements











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