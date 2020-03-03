بعد 6 جرائم.. الأمن العام يُسقط عصابة لسرقة الورش والمتاجر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قوات الأمن بالإسكندرية، من ضبط شخصين تخصصا في سرقة الورش والمتاجر بالعامرية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية قيام سائق، عاطل، يقيمان بدائرة قسمي شرطة المنتزه، أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والورش بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 حوادث بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات عبارة عن 10 أسطوانات بوتاجاز، ماكينة لحام، 6 أسطوانات أكسجين وكربون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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