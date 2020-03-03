وفد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية يتفقد أوضاع نزلاء سجن النساء بالقناطر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع السجون وفداً ضم عدداً من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية ومسئولي عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق المرأة.

وتفقد الوفد خلال زيارة سجن النساء بالقناطر أوضاع النزيلات، وزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى، ورش التأهيل، معرض منتجات الحرف اليدوية، المكتبة).

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كما التقى الوفد بعدد من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.

يأتي ذلك استمراراً لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة في كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.