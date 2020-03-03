خلال يوم.. ضبط مطبعتين وشركة للبرمجيات بدون ترخيص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملة لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها. خلال الـ 24 ساعة الماضية أثمرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا عرض عام بالمقاهي والكافتيريات "بدون ترخيص"، 3 محال للألعاب الإلكترونية تعمل "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الجيزة. Advertisements وأثمرت جهود الحملة عن ضبط (شركة للبرمجيات "بدون ترخيص" –بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة)، وبداخلها وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج تشغيل أجهزة الحاسب الآلي، وبرامج مونتاج صوتي مقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية. وضُبط في مجال مكافحة جرائم المطبوعات مطبعتين بدون ترخيص، مكتبة وورشة يعملون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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