ضبط شخصين نصبا على صاحب شركة بزعم توظيف نجله بوظيفة حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة أدوات منزلية؛ اشترك مع آخر بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية بالسيدة زينب.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من صاحب شركة للتجارة والمقاولات ضد صاحب شركة للأدوات المنزلية ومقاول تشطيبات؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر بزعمهما القدرة على إلحاق نجله للعمل بإحدى الوظائف نظير الحصول على مبلغ مالي.

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وأكدت التحريات استغلالهما نفوذًا مزعومًا والادعاء بعلاقاتهما الوطيدة وقدرتهما على إلحاق نجل الشاكي للعمل بإحدى الجهات الحكومية، وحصلا على مبلغ مالي على سبيل الرشوة نظير تعيينه، ولم يفيا بذلك وقاما بالاستيلاء على المبلغ المالي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم الأول، حال تواجده بمنطقة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.