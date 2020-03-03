الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بنى سويف، في إتمام الصلح بالنزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف.
وحضر الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها، جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.
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