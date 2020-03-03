بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط أدوية ومُكملات غذائية مهربة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، في ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل أحد المحال بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "صاحب محل لبيع الأدوية والمكملات الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية" ببيع أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي، وتبين وجود أحد الأشخاص "المدير المسئول - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية"، وبتفتيش المحل إدارته عُثر على "كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات أجنبية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية".

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بمواجهته أقر بملكية المضبوطات للمتهم المذكور لبيعها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.

قُدرت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المضبوطات بمبلغ "618,000 - ستمائة وثمانية عشر ألف جنيه" وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.