لعدم قدرتها على الحركة.. الحماية المدنية تنقذ سيدة وتنقلها للمستشفى في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، في مساعدة سيدة مُسنة تعذر نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين أفاد خلاله بتعذر نقل شقيقته (سيدة مُسنة) إلى المستشفى نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

انتقلت وحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل إقامة السيدة، حيث تم تقديم كافة سُبل الدعم والمساعدة في نقلها إلى المستشفى، ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.