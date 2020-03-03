"مترو وقطار وأتوبيسات".. "النقل" تدرس تطبيق تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل، بإجراء دراسة فورية لربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه حاليًا، إضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات.

وأجرى وزير النقل، جولة تفقدية بمحطتي النزهة وهشام بركات بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية.

واطمأن الوزير على توافر شبابيك التذاكر وربطها مع منظومة التذاكر في كافة الخطوط وعمل السلالم الكهربائية التي تم تركيبها، وكذلك الانتهاء من بوابات الدخول والخروج، وإجراء تجربة عملية في الحصول على التذكرة والدخول بها من البوابة لإلكترونية المخصصة، إضافة إلى عمل الكارت الممغنط الخاص بالدخول والخروج من البوابات.

ووجه "الوزير"، بسرعة الانتهاء من منظومة الحريق بالمحطات وعمل تجارب لها قبل التشغيل التجريبي، مشددًا على تكثيف العلامات الإرشادية بكافة المحطات لتسهيل تنقل الركاب داخل المحطة خاصة في المحطات التبادلية لسهولة التنقل بين الخطوط الثلاثة.

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كما طالب الوزير، بتكثيف الأعمال للانتهاء من باقي محطات المرحلة (قباء - عمر بن الخطاب – الهايكستب - عدلي منصور) وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 إبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي "السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان".

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