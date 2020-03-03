العثور على جثة طافية بترعة الإبراهيمية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

عثر أهالي مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، على جثة لذكر طافية بترعة الإبراهيمية، وجرى نقلها بمعرفة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوى العام بوصول جثة مجهولة الهوية.

جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي، بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية لتحديد هوية المتوفي، وكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتبيّن أن الجثة لذكر يرتدي ملابسه كاملة عبارة عن جلباب ويرجح أن يكون في أواخر العقد الثالث من العمر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.