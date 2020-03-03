جهاز 15 مايو: جار تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بإنه جار تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالتوالي ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة. وأضاف "همام"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ أيضًا تطوير المجاورتين الـ(22 - 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات - إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.

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