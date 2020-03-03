رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت بأحد اتجاهي المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

‫قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بإنه تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت بأحد اتجاهي المحور الرابط بين مركز خدمات المدينة والطريق الفاصل بين الحيين الثاني والثالث شرق والمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة.‬

‫وأوضح "الغيطى"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن طول الطريق يبلغ حوالي 3 كم، وهو عبارة عن طريق اتجاهين يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، حيث تهدف الأعمال لربط الطريق على محور الشباب، لتمكين قاطنى المدينة والمترددين عليها بالمناطق المار بها الطريق من الانتقال إلى المحاور (الأوسط – الحرية – الشباب) بالمدينة، وجارٍ تجهيز المسار المقابل والانتهاء منه قريباً دعماً لشبكة الطرق بالمدينة.‬

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أنه تم رفع كفاءة حارة الخدمة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبي، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت بطول (1.2كم) و5 ساحات انتظار بإجمالى مسطح أسفلت 10200م2، موضحاً أن تلك المشروعات تهدف إلى التيسير على سكان ورواد المدينة، بالانتقال بكل يسر بين الأحياء والمناطق المختلفة.