وزير الأوقاف: مؤتمر الشأن العام سيناقش قضايا المجتمع كافة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مؤتمر الشأن العام سيناقش قضايا المجتمع كافة، وأن محاوره تهتم بكل الجوانب السياسية والاقتصادية والمجتمعية والاجتماعية والصحية والنفسية والدينية إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب التي ستأخذ حيزا كبيرا في اهتمامات المؤتمر.
وقال وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الدعوة والتوعية بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية اليوم، إن المحور الديني للمؤتمر سوف يناقش خطورة الفتوى بدون علم، والثابت والمتغير في الخطاب الديني وأسس تحديد الثوابت التي لا يجوز المساس بها، وما هي مساحة النت غير التي يمكن التحرك فيها.
وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة في طباعة ونشر سلسلة "رؤية"، التي تقوم بطباعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من طباعة 10 كتب من السلسلة بالإضافة إلى كتابين آخرين.
وقال وزير الأوقاف إن الكتب التي قامت وزارة الثقافة بطباعتها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف سيتم عمل برامج تليفزيونية وإذاعية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعلام على أن يتم مناقشة كل كتاب في حلقتين مع استضافة مؤلف الكتاب.
وأضاف وزير الأوقاف، أن هذه البرامج سيتم التنويه والإعلام عنها ابتداء من النصف الثاني في رمضان القادم وأن تبدأ إذاعتها بعد عيد الفطر مباشرة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الكتب المشار إليها تم اختيار كتاب منها "بناء الوعي" بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطباعته وتدريسه في مراحل التعليم المختلفة من أجل بناء الشخصية الوطنية الصحيحة .
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