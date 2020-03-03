وزيرة الثقافة تطلق حملات للتوعية الوقائية من الأمراض الفيروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، إقامة حملات توعية للوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية خاصة فيروس كورونا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها في مختلف ربوع مصر وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم، إن هذه الحملات تأتي انطلاقاً من دور وزارة الثقافة في نشر الوعي بمختلف صوره داخل المجتمع.
وأضافت أن القوى الناعمة تعد أحد أهم الوسائل المؤثرة والفعالة في إطلاق الرسائل الإيجابية، مشيرة إلى أنها تؤكد تكاتف المؤسسات الوطنية لتحقيق صالح الوطن.
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