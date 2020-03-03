الحكومة تستجيب لأكثر من 400 استغاثة.. وتلبية الاحتياجات من الأدوية غير المتوفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية، خلال شهر فبراير الماضي، حيث تمت الإشارة إلى الحالات التي تم رصدها بالصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكاتب خدمة المواطنين، وكيفية التعامل مع هذه الحالات.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن الجهود المبذولة من لجنة الاستغاثات الطبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية لكافة المواطنين وعلاجهم على نفقة الدولة، والتي اصبحت ملموسة في الآونة الأخيرة، وتوجها البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي، تباعا في المحافظات.

وأضاف أنه تم رصد والاستجابة لأكثر من 400 استغاثة، تنوعت ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وجراحات العيون وزراعة القرنية، والامراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية.

وأضاف: "تمت تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث؛ حيث تم التواصل معها جميعاً وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 72 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة".

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، جانبًا من الاستغاثات التي تلقتها اللجنة ومنها استغاثة من والدة الطفلة "نانسي م." 17 سنة من محافظة الشرقية والتي تعاني من نزيف بالعين والفم والأذن وجميع أعضاء جسدها وتحتاج إلى حقن لوقف النزيف تكلفتها باهظة، وفي هذا الصدد تم التنسيق وتوجيه والدة الطفلة لمدير التأمين الصحي بسندوب دقهلية لعرض الحالة على اللجنة الطبية لديهم، حيث تم استصدار قرار بصرف الحقن المطلوبة مجاناً بناء على بروتوكولات العلاج، وتم اعطاء الطفلة الجرعات المطلوبة بالفعل لوقف النزيف؛ كما تم التنسيق مع الدكتورة عزة طنطاوي استاذ الأطفال وأورام الدم بجامعة عين شمس لتوقيع لكشف الطبي على الطفلة، وتم إجراء التحاليل مجانًا للطفلة وجار المتابعة بعد ظهور نتائج التحاليل للتشخيص ووضع خطة العلاج اللازمة.

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الاستغاثة الثانية التي تم استعراضها جاءت من والد الطفلة "جني ع. ح." 6 سنوات، والتي تعاني من مرض الروماتيد وتحتاج إلى العرض على أساتذة الروماتيد، حيث تم التنسيق مع مدير مستشفيات جامعة عين شمس وعليه تم استقبال الطفلة وعرضها على المختصين وحجزها بمستشفي الدمرداش لاتخاذ ما يلزم نحو علاجها.

وجاءت استغاثة أخرى من نجلة المريض "أكرم. ص"، تفيد بأن والدها يعاني من سرطان خبيث بالرئة ويحتاج إلى العرض على الأطباء المختصين بأحد المستشفيات المتخصصة بالأورام؛ وعليه تم التنسيق مع مدير مستشفيات جامعة عين شمس، وتم إرسال الحالة للتقييم، وتم الكشف وعمل التحاليل اللازمة واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

وتضمن التقرير استغاثة من نجلة "زينب م. ا.ج" 70 سنة، تعاني من إنسداد في شرايين الساق وتحتاج إلى عمل قسطرة علاجية وتركيب دعامات وعليه تم التنسيق والتوجه إلى معهد ناصر واستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة وعرضها على الاستشاري المختص لتحديد موعد للجراحة وتم حجز المريضة وإجراء الجراحة وخروج المريضة، وسوف تستمر متابعة الحالة طبيًا من الاستشاريين في معهد ناصر، واستغاثة من نجلة "فتحي س. م.خ"، 58 عامًا يعاني من تليف بالكبد بنسبة 85% ويحتاج إلى زرع كبد، فتم التنسيق مع عميد معهد الكبد بالقاهرة لعرض الحالة واتخاذ ما يلزم.

وأشار الدكتور حسام المصري، إلى استغاثة من أهل مريضة تفيد بانها تعاني من قئ دموي، وعليه تم التوجه إلى طوارئ مستشفى الدمرداش وتم تقييم الحالة وحجزها بمستشفى الباطنة بالدمرداش وتم إعطاؤها العلاجات اللازمة وعمل نقل دم و بلازما، وأفاد الطبيب المعالج بأنها تحتاج إلى رعاية مركزة، وتم التنسيق مع مدير مستشفي الدمرداش والعمل على توفير رعاية مركزة بالمستشفي، بالإضافة إلى استغاثة من اهل المريض "محمد ص. ع." تفيد بأن المريض يحتاج النقل إلى رعاية بمستشفى حكومي وإجراء جراحة قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية في أقرب وقت ممكن نظرًا لحالته الصحية، حيث أنه يعاني من جلطة حديثة نافذة بالشريان التاجي غير مستجيبة لمذيب الجلطات، أدت إلى ضعف بعضلة القلب وارتجاع شديد بالصمام الميترالي، وعلى الفور تم التنسيق مع مدير معهد القلب بامبابة، وقام الدكتور محمد الحصان باستقبال الحالة بمعهد القلب، وعليه تم نقل الحالة بالإسعاف وحجزها بمعهد القلب وإجراء الجراحة بنجاح.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء استجاب لذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل بتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لعدد 16 حالة، ومنها علي سبيل المثال استغاثة المواطن "محمد س.م. " لموقع صدى البلد، لاحتياجه لتركيب أطراف صناعية بقدميه بعد تعرضه لبتر نتيجة مرض السكر، وتم التواصل مع المريض لاستلام التقارير الطبية اللازمة للعرض علي اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تمهيداً لاستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.