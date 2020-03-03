بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الثلاثاء، بعثة نادي الزمالك، متجهة إلى تونس، لمواجهة الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس.

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث تغادر البعثة على رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران المتجهة تونس.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، والتي ضمت كلا من: (محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى)، و( محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي) في خط الدفاع و( طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر) في خط الوسط، ومصطفى محمد - كاسونجو في خط الهجوم.

وكان الزمالك قد وضع قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على الترجي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.​