أخبار مصر | محافظ الجيزة يقيل نائب رئيس حي الهرم.. ويجازي مسئولي النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقيل نائب رئيس حي الهرم.. ويجازي مسئولي النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة كل من: عماد عبد السميع علي رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1 وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2 وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم للتقصر في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها‪.‬

جاء ذلك بعد جولة تفقدية لمحافظ الجيزة، لمتابعة أعمال النظافة بشمال المحافظة وأحياء الهرم والوراق.‬

كما قرر المحافظ مجازاة كل من مصطفى فرج سعيد حسن مدير نظافة فيصل 1 وعامر محمود عكاشة محمود مدير نظافة فيصل 2 وعصام كمال محمد على مدير نظافة فيصل 3 بخصم 5 أيام من راتبهم‪.‬

واستبعد محافظ الجيزة رأفت حسين نائب رئيس حى الهرم لتقاعسه في أداء مهام عمله المكلف بها مما أدى إلى تدني مستوي النظافة ووجود مخلفات ورتش بالقطاع المكلف به‪.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استبعاد هانى مسلم محمد مدير نظافة الصفا والمروة ووكيل قطاع نظافة الهرم بالعمل خارج هيئة النظافة والتجميل وذلك للتقصير فى متابعة أعمال رفع المخلفات من المنطقة المكلف بها ما أدى إلى تدني مستوى النظافة بالمنطقة.