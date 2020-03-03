أخبار مصر | عمال المصانع ومرضى الأورام.. تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمال المصانع ومرضى الأورام.. تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مايسه شوقي، نائب وزير الصحة الأسبق: إن فئة الأطفال الأقل من سنتين، وكبار السن، هم الأكثر عرضة لإلتقاط فيروس كورونا.

وأضافت في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الأمراض الأكثر عرضة لإلتقاط الفيروس هم: مرضى الجهاز المناعي خاصة الذين يعانون من الربو الشعبي والحساسية بالصدر، ومريض السكر، ومرضى الأورام الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي على الرئة.

وتابعت: أن هناك أشخاص في المجتمع يعانون من قصور في وظائف التنفس وهم أكثر عرضة للإصابة أيضًا، مثل: عمال مصانع النسيج، والأسمنت، والسيراميك والمواد العازلة.