أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع حالة مصاب في الإمارات على مدى 9 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتابع حالة مصاب في الإمارات على مدى 9 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، على مدى أكثر من 9 أشهر، حالة الشاب المصري "حافظ.م.م.أ.س" من الدقهلية قرية مشلا ميت غمر، الذي سقط من فوق بناية بالدور التاسع بإمارة الشارقة في أثناء عمله كنجار مسلح لدى إحدى شركات المقاولات، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، طبقا لتوجيهات الوزير مع مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي حالة المصري المصاب أولا بأول، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل، حيث وصفت حنان شاهين الملحق العمالي بأبو ظبي حالة المواطن الصحية أنها بدأت تتحسن ببطء، وتم إبلاغ شقيقة بوجود بلاغ ضد "حافظ" من الكفيل بالهروب رغم علمهم بحالته وأنه محجوز بالمستشفى.

وقامت الملحق العمالي بالتواصل على الفور مع الكفيل واتضح وجود مشكلة لديه فتم الإبلاغ عن كل من على كفالته بالخطأ وتم التأكيد عليه إنهاء الأمر معه، وتم الاستجابة والغاء البلاغ، وأبدى شقيق المصاب رغبته في العودة بأخيه لأرض الوطن، ولكنه يخشى عدم استمرار المقاول "إبراهيم.ع.أ" في تحمل مصاريف العلاج.

وتواصل المكتب العمالي، بالمقاول الذي تعهد بإرسال مبلغ خمسون ألف جنيه فورا لأهله في مصر، وقبل سفره تم التأكيد على وصول المبلغ وصورة من تحويل المبلغ، فضلا عن تعهده بإرسال نفس المبلغ وعلى دفعات لاستكمال العلاج، وذلك لحين تمام شفاؤه، فضلا عن قيامه بحجز تذكرة طيران للمصاب وشقيقة للقاهرة، وتم السفر المصاب ودخوله الطائرة بالكرسي المتحرك طبقا لتعليمات الطبيب وبالفعل تم وصولهم لأرض الوطن.