أخبار مصر | وزير النقل يتابع أعمال التشطيبات النهائية لـ6 محطات بالمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع أعمال التشطيبات النهائية لـ6 محطات بالمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان".

بدأت الجولة بتفقد محطتي النزهة وهشام بركات بالمرحلة الرابعة، حيث اطمئن الوزير على الانتهاء من شبابيك التذاكر وتوافر الأجهزة بها وربطها مع منظومة التذاكر في كافة الخطوط وعمل السلالم الكهربائية التي تم تركيبها.

وخلال الجولة التفقدية شاهد الوزير الانتهاء من بوابات الدخول والخروج، وأجرى تجربة عملية في الحصول على التذكرة والدخول بها من البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

كما شاهد عمل الكارت الممغنط الخاص بالدخول والخروج من البوابات، ووجه بعمل دراسة فورية لربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه، بالإضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات، كما وجه بسرعة الانتهاء من منظومة الحريق بالمحطات وعمل تجارب لها قبل التشغيل التجريبي.

Advertisements

وشدد الوزير على تكثيف العلامات الإرشادية بكافة المحطات لتسهيل تنقل الركاب داخل المحطة، خاصة في المحطات التياذلية لسهولة التنقل بين الخطوط الثلاثة.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ باقي محطات المرحلة: "قباء - عمر بن الخطاب – الهايكستب - عدلي منصور"، مستقلًا قاطرة اختبار السكة، إذ وجّه بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 إبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائى "السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان".

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا في محطة عدلي منصور التبادلية، مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، وتم استعراض معدلات التنفيذ، إذ وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 21.4 %، وتم الانتهاء ما يقرب من 20.7 % من أعمال الكباري، 3..62% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة، وحوالي 9.7 % من أعمال إنشاء ورشة الصيانة.

وتفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع من عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية، والتقى بالمهندسين والفنيين، مؤكدًا ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، نظرًا للأهمية الكبرى للمشروع.

وأكد الوزير: أن هذا المشروع سيساهم في ربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة والمساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.