أخبار مصر | السعودية تكشف حقيقة إلغاء الكفالة للوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تكشف حقيقة إلغاء الكفالة للوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائله: "إنه لم يصدر عنها تصريح بإلغاء الكفالة للوافدين".

وأشارت الوزارة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وقطاع الأعمال، مؤكدة على أنه سيتم الإعلان عنها رسميا، ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة.