أخبار مصر | البنك الدولي يشيد بمبادرات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يشيد بمبادرات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك في إطار استعدادات منظومة التأمين الصحي الشامل للانطلاق في التشغيل التجريبي بمحافظة جنوب سيناء خلال منتصف شهر مارس من عام 2020.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وحدة التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحي الشامل نظمت في مستشفى شرم الشيخ الدولي ندوة توعوية حضرها مقدمي الخدمة الصحية بجنوب سيناء، وشيوخ القبائل، وممثلي الهيئات الصحية، وعدد من المشاركين من وزارة الصحة وذلك في حضور وفد من البنك الدولي، الذي حرص على التواجد في محافظة جنوب سيناء للوقف على سير الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي في محافظة جنوب سيناء.
وقال السبكي، أن وفد البنك الدولي أهتم بتفقد فعاليات وحدة التوعية لمحافظة جنوب سيناء، خاصة من خلال مبادرتي "سجل مكانك" و"سجل واطمن"، بالإضافة إلى تفقد "أتوبيس التأمين الصحي الشامل" الذي أمضى 30 يومًا بين مدن جنوب سيناء وشارك فيه فريق من شباب البدو المتطوعين بعد تدريبهم من قِبل فريق التوعية بالمشروع، والذي انتهى خط سيره بانتهاء شهر فبراير بعد المرور على كل مدن جنوب سيناء تسهيلًا على المواطنين فتح الملفات الخاصة بهم للانضمام في المنظومة الصحية الجديدة.
وأكد، أن وفد البنك الدولي قد أشاد بفعاليات التوعية بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدين على تميز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين وفقا لأعلى الممارسات الطبية، وبالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.