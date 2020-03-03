أخبار مصر | توقيع اتفاقية جماعية لصرف علاوة خاصة لـ11500 عامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع اتفاقية جماعية لصرف علاوة خاصة لـ11500 عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، خالد عبد اللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورحاب ربيع، رئيسة قطاع الموارد البشرية بشركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا- مصر؛ للوقوف على أحوال 11500 عامل بالشركة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات عمل جماعية لصرف المزايا التي تقرر للعاملين بالدولة، ومنها العلاوة الخاصة قياسا على ما منحته الدولة للعاملين بها.

وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالشركة، وأخرى لدمج الإثاث في سوق العمل بالشركة تحقيقا للمساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسته، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني.