أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": رجال المدرسة الماتريدية قدموا الكثير للحضارة الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": رجال المدرسة الماتريدية قدموا الكثير للحضارة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، في كلمته بمؤتمر"الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية" بأوزباكستان، أنّ الإنسانية اليوم في حاجة ماسّة إلى حضارة تذكي جذوة الإيمان بالله، وبالرسالات السماوية، حضارة تمنحها الدّين ولا تحرمها العلم، وتمنحها الإيمان الذي لا يعادي العقل، وتعطيها غذاء الرّوح والبدن، تعطيها الآخرة، ولا تحرّم عليها الدنيا.
وأوضح أن العقيدة الإسلامية الصحيحة: هي وحدها، القادرة على بعث الحضارة الإسلامية من جديد؛ لأنّها وحدها القائمة على أساس التوحيد المطلق، الذي يصحّح العلاقة بين الخالق والمخلوق.
وأكد أن أعلام الحضارة الإسلامية، أدركوا قيمة العقل ودوره في الإسهام في البناء الحضاريّ، وأشاروا إلى العلاقة بينه وبين النقل.
يشار إلى أن مؤتمر "الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر، انطلق صباح اليوم بمدينة سمرقند بأوزباكستان.
ويشارك في المؤتمر عدد من مؤسسات وعلماء العالم الإسلامي، على رأسهم مؤسسة الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وعدد من أساتذة العقيدة والفلسفة المتخصصين في العقيدة الماتريدية بكليات أصول الدين بالأزهر.